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Встал и вышел, разбойник: появилась забавная фотожаба на дыру в украинском госбюджете

пятница, 20 декабря 2019, 14:27
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В сети высмеяли проект на государственный бюджет текущего года, в котором оказалась "дырка" в смете на декабрь.

Так, ситуацию изобразили фотожабой, в которой напомнили известную фразу президента Украины Владимира Зеленского, когда тот выгонял чиновника из зала заседания.

Как известно, премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил информацию о том, что государственный бюджет испытывает проблемы с финансированием.

Как ранее сообщал "Апостроф", 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год.

Также говорилось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал важное заявление о якобы "блокировке" проведения ряда расходов до конца года в Украине, которые касаются трат на развитие, ремонт и строительство.

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