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Напились и заказали проституток: появились яркие фотожабы на корпоратив "слуг народа"

суббота, 21 декабря 2019, 14:49
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На проведение новогоднего корпоратива президентской партии "Слуга народа", который вечером в пятницу, 20 декабря прошел в киевском культурно-завлекательном комплексе "Парковый", с юмором отреагировали в сети.

Сразу две фотожабы по этому поводу опубликовал политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

На одной из картинок изображен уставший клоун с зелеными волосами, лежащий утром на помойке на улице города.

Вторая изображает героев популярного советского сериала "Место встречи изменить нельзя" бандита Промокашку и оперативника Шарапова, играющего на пианино. "Это и я так могу! А ты попробуй одновременно одной рукой кнопкодавить, а другой сообщения проституткам писать", - обращается к сыщику Промокашка.

Авторы еще одной фотожабы вложили в уста героя советской комедии "Бриллиантовая рука" рассказ о вечеринке президентской партии. "Ужас, а не корпоратив. Яременко проституток заказал. Милованов накурился. Но реально обосрались, когда Беня в маске Джокера зашел", - рассказывает утром жене Семен Семенович.

Как сообщал "Апостроф", раньше в сети были опубликованы цены в ресторане, где проходила вечеринка партии "Слуга народа".

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