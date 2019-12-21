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О чем Украина договорилась с "Газпромом": опубликован документ

суббота, 21 декабря 2019, 17:45
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В сети опубликовали протокол встречи НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром", где речь идет об условиях транзита голубого топлива.

Документ появился на сайте Правительственного портала.

Это - четыре страницы печатного текста двусторонних соглашений. Они скреплены подписями вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчович, помощника Президента Украины Андрея Ермака, вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, министра энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексея Оржеля, заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака и министра энергетики РФ Александра Новака.

Протокол также подписали представитель от "Газпрома" Алексей Миллер, представитель от "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко и представитель от "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Напомним, что в ходе переговоров также было решено, что Россия выплатит Украине около 3 миллиардов долларов по решению арбитража Стокгольма по транзитному контракту 2009 года. Сумма должна быть выплачена до конца 2019 года. В ответ на это Украина откажется от других претензий к "Газпрому" по возмещению средств.

Как сообщал "Апостроф" ранее, Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу . Об этом заявил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

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