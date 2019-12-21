В России неожиданно похвалили помощника Зеленского за газовый контракт

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак положительно отозвался об украинской делегацию на "газовых" переговорах вцелом и Андрее Ермаке - помощнике президента Украины Владимира Зеленского, в частности.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью политика российским СМИ.

"Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали. Я сказал бы, что мы открыли "форточку возможностей" и убедились в том, что, несмотря на все сложности наших отношений, в целом, мы можем достигать соглашений по самым разнообразным вопросам.

Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны договоренности не получилось бы. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак (помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак - ред.). У нас с ним давний опыт взаимодействия ", - сказал Дмитрий Козак.

Напомним, что в ходе переговоров также было решено, что Россия выплатит Украине около 3 миллиардов долларов по решению арбитража Стокгольма по транзитному контракту 2009 года. Сумма должна быть выплачена до конца 2019 года. В ответ на это Украина откажется от других претензий к "Газпрому" по возмещению средств.

Как сообщал "Апостроф" ранее, помощника президента Владимира Зеленского Андрея Ермака обвиняют в связях с окружением президента РФ Владимира Путина . Господин Ермак является главным переговорщиком от имени президента Зеленского в контактах с представителями Российской Федерации по вопросам Донбасса. Также он ведет неформальный канал взаимоотношений с политическим руководством США.