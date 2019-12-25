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Нардеп от "Слуги народа" отметился скандальным заявлением о причинах агрессии России: видео

среда, 25 декабря 2019, 16:03
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В эфире российского телеканала "Наш" народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что Украина спровоцировала агрессию России и аннексию Крыма в 2014 году.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующее видео.

По словам Гончаренко, представитель президентской фракции "Слуга народа" Алексей Устенко, выступая 24 декабря в эфире российского телеканала "Наш", сначала осуждал бывшую украинскую власть, которая отказалась покупать газ в России напрямую. После этого заявил, что Россия начала войну из-за действий Украины, в частности из-за закона о языке.

"В 2014 году был принят закон о языке. После этого спровоцировались все эти действия в Крыму. После этого Российская Федерация вошла в Крым ", - сказал Устенко.


"Путин раздает свои медали за Крым датированные 20 февраля, когда еще Янукович сидел на Банковой и никакого закона об языке не было и в помине. Закон о языке ветировал Турчинов. Ну а если вы так верите, что Украина начала войну, то наверное вам стоит быть депутатом в Думе, а не в Раде", - отреагировал в соцсети Алексей Гончаренко выступление на российском канале своего коллеги-депутата.

Как сообщал "Апостроф", президент Беларуси Александр Лукашенко также заявил, что Украина якобы сама "подставилась" в 2014 году, дав повод к агрессии России.

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