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Обмен пленными: онлайн видеотрансляция встречи освобожденных украинцев в "Борисполе"

воскресенье, 29 декабря 2019, 20:20
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Вечером, 29 декабря, в аэропорту "Борисполь" ожидается прибытие борта с освобожденными во время масштабного обмена пленными между Украиной и боевиками под Горловкой.

Корреспондент "Апострофа" Александр Гонаров ведет прямую трансляцию с места.

Известно, что журналистов уже запустили на полосу. Первоначально предполагалось, что борт прибудет в Киев в 20:00, но позже время прибытия перенесли ориентировочно на 20: 30.

Отметим, что в ходе обмена удалось вернуть на территорию Украины 76 человек, среди которых 12 оказались военнослужащими, а остальные – гражданскими. В свою очередь, украинская сторона отдала боевикам 123 человека.

Напомним, договоренность о новом большом обмене была достигнута на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря.

Подробнее о главных подробностях этого обмена, читайте в материале "Апострофа": Обмен "под елочку": как Украина освобождала своих пленных.

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