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Появились новые фото и резонансные детали обмена пленными на Донбассе

воскресенье, 29 декабря 2019, 11:38
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В сети показали свежие фотообмена пленными между Украиной и боевиками ДНР-ЛНР, который анонсировали во время переговоров "нормандской четверки" в Париже.

Фото появляются в Telegram.

Появились фото боевиков, которые ведут пленных для обмена.

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Обмен проходит на контрольно-пропускном пункте "Майорское". Часть украинских пленных прошли верификацию Красного креста.

Известно, что около 20 человек отказались от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории.

Как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники прокуратуры подтвердили, что экс-беркутовцы, обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен пленными.

Утром в воскресенье, 29 декабря, группа активистов продолжила блокирование выезда автозаков из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находятся трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев.

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