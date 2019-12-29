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Украина и Россия начали подписание документов по транзиту газа: первые подробности и фото

воскресенье, 29 декабря 2019, 14:59
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Фото: УНН

В столице Австрии Вене, где проходят переговоры делегаций России и Украины относительно транзита газа, начался процесс подписания документов.

Об этом сообщил в воскресенье, 29 декабря, министр юстиции Украины Денис Малюска на своей странице в соцсети Facebook, опубликовав соответствующее фото.

При этом представитель украинской делегации заметил, что процесс подписания еще не закончен.

По данным главы компании "Нафтогаз" Андрея Коболева, на переговорах обсуждают три документа, среди которых - соглашение между новым оператором газотранспортной системы Украины и "Газпромом", которое определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами. Кроме того, стороны работают над согласованием договора об организации транзита, а также мирового соглашения, в котором обе компании признают отказ от взаимных претензий.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпромом" в рамках процесса подписания соглашения на транзит газа по территории Украины после 2020 года.

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