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Шуфрич дал объяснения насчет охоты на редких животных в Африке: в сети ажиотаж

понедельник, 30 декабря 2019, 14:26
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В пресс-службе народного депутата Украины Нестора Шуфрича прокомментировали информацию о том, что политик несколько лет назад ездил на охоту в Африку, где убил редких животных. У Шуфрича отмечают, что у него были все разрешения на охоту.

Так, в пресс-службе отмечают, что депутат посещал Намибию в 2013 году.

"Охота, о которой было описано в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу", - говорится в сообщении.

Сам Шуфрич говорит, что предметом его охотничьего интереса были самцы зрелого возраста, которые уже не могли давать потомство и представляли опасность для местных жителей в округе.

"После описанных событий Нестор Шуфрич, в силу известных обстоятельств, воздерживался от подобных экспедиций на Африканском континенте!" - отметили у политика.

В сети уже успели отреагировать на поданную информацию.

Напомним, что в Киеве, в охраняемом согласно законодательству Национальном парке Голосеевский, браконьеры устроили охоту на диких животных и активно устанавливают ловушки.

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