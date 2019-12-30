В Минсоцполитики дали важное разъяснение по подготовке "запрета" на секонд-хенд в Украине

Министерство социальной политики не будет запрещать ввоз в Украину подержанных вещей секонд-хенд.

Об этом 30 декабря на своей странице в Facebook сообщил замминистра соцполитики Олег Коваль.

По его словам, ведомство ведет борьбу со схемами на гуманитарке и не собирается выступать против бизнеса секонд-хенда.

"Наша задача - прекратить поток контрабанды, которая ввозится в Украину под видом гуманитарной помощи. Потому что довольно часто "гуманитарный груз" используется не для помощи людям, а для уклонения от уплаты налогов", - написал Коваль.

Он добавил, что злоумышленники не должны зарабатывать на гуманитарке, так как такие вещи должны раздаваться бесплатно.

"Когда я возглавил рабочую группу по предоставлению соответствующего статуса, я удивился объемам вещей, которые завозятся в Украину под видом "гуманитарки". Удивился в негативном смысле - после пересечения границы эти грузы практически исчезают с наших "радаров". При этом количество нуждающихся фактически не уменьшается. По нашей информации, часть этих "гуманитарных вещей" потом продается в магазинах или даже бутиках. Например, товары завозятся в Украину под видом гуманитарной, то есть бесплатной, помощи, а затем продаются людям за деньги! Это схема! Это коррупция! Это уклонение от уплаты налогов!" - написал замминистра.

По словам Коваля, ежегодно из-за таких схем в бюджет не попадает до 2 млрд гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети шокировало видео открытия магазина секонд-хенда в Днепре.