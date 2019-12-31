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Когда и где смотреть поздравление Зеленского с Новым годом: названы каналы и время

вторник, 31 декабря 2019, 10:20
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В новогоднюю ночь, 31 декабря, украинцев собирается поздравлять не только нынешний президент Украины Владимир Зеленский, но и бывший президент Петр Порошенко.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "РБК-Украина".

Согласно с телепрограммой канала "1+1", поздравление с Новым годом Владимира Зеленского выйдет в 23:55. Также к показу новогоднего поздравления президента традиционно присоединятся и другие центральные каналы.

Кроме того есть информация о том, что пятый президент Петр Порошенко собирается в это же время поздравлять украинцев с Новым годом на телеканале "Прямой". Однако, на сайте указана телепрограмма до 23:00 31-го декабря.

Как ранее сообщал "Апостроф", 20 декабря в Киеве члены президентской партии "Слуга народа" отпраздновали корпоратив в честь Нового года.

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