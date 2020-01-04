Суд принял решение по топ-чиновнику времен Януковича

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова и заочно отправил его под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Сегодня, 3 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Мера пресечения была избрана в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины, поскольку подозреваемого объявили в международный розыск. Согласно статье, после задержания подозреваемого и не более чем через 48 часов после его доставки к месту уголовного производства следственный судья с участием подозреваемого рассматривает вопрос по применению избранной меры пресечения или о ее замене на более мягкую меру.

Напомним, что прокурор Константин Кулик рассказал, как сейчас происходит расследование так называемого "общака" беглого президента Виктора Януковича.