RU  UA  EN

суббота, 4 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 января

13:03
Уволен главный военный прокурор Украины
12:55
В Киеве живодер привязал к дереву мертвую собачку: опубликовано фото
12:38
В Багдаде масса людей пришли на похороны генерала Сулеймани: фото и видео
12:06
Елизавета II и три главных наследника: британская королевская семья представила новый портрет
12:02
Под Ровно произошло масштабное ДТП с жертвами: опубликованы фото и видео
11:59
На Новый год одесситка избила скалкой до смерти бывшего мужа: видео
11:17
Новогодние "приключения" в Киеве: пьяная сотрудница полиции с мужем напала на патрульных
11:16
На Волыни страшной смертью погибла курсантка университета МВД
10:38
Сети позабавила выдача боевикам по обмену известного "бандеровца": фото
10:37
Под Житомиром вычислили малолетнего живодера, пытавшего животное: фото и видео
10:04
47-летняя Кэмерон Диас сообщила о рождении своего первого ребенка
09:30
Польша и Израиль высказались по поводу Бандеры: в чем суть их претензии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Суд принял решение по топ-чиновнику времен Януковича

суббота, 04 января 2020, 12:31
переглянути новину українською

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова и заочно отправил его под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Сегодня, 3 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Мера пресечения была избрана в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины, поскольку подозреваемого объявили в международный розыск. Согласно статье, после задержания подозреваемого и не более чем через 48 часов после его доставки к месту уголовного производства следственный судья с участием подозреваемого рассматривает вопрос по применению избранной меры пресечения или о ее замене на более мягкую меру.

Напомним, что прокурор Константин Кулик рассказал, как сейчас происходит расследование так называемого "общака" беглого президента Виктора Януковича.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Секс, Джокер, Телеграмм: какой стала политика в 2019 году

Конец Ген­прокуратуры: как изменится Украина после большой прокурорской "чистки"

Победы и поражения, скандалы и ожидания: чем жила Украина в 2019 году

Список Путина: почему обмен пленными выгоден Кремлю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: