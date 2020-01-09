Как проводят перерасчет пенсий: детальное разъяснение для украинцев

Статья 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает право на перерасчет пенсии за время, отработанное после выхода на отдых.

О подробностях этого процесса сообщает "АиФ.ua".

Указанный перерасчет могут провести только через два года после выхода на пенсию или с момента последнего перерасчета, независимо от проработанного времени. Этот перерасчет раньше производился только на основании личного заявления. С 2017 года статья дополнена, и теперь такие перерасчеты могут производиться автоматически – без заявления пенсионера.

Ежегодно в марте Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проверяет данные персонифицированного учета работающих пенсионеров и при наличии права с 1 апреля делает соответствующий перерасчет.

В том случае, если пенсионеру так не провели перерасчет, то ему следует обратится в отделение ПФУ и, если это понадобится, написать заявление на очередной перерасчет.

Статье 24 упомянутого выше Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" также предусматривает, что за каждый полный год работы, после выхода на заслуженный отдых, стаж дополнительно добавляется по одному году.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцам объяснили, могут ли они рассчитывать на пенсию, если не хватает стажа.