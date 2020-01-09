Кризис на Ближнем Востоке: США приняли жесткие меры в отношении Ирана

США резко ужесточают санкции против Тегерана после того, как иранские войска обстреляли американские военные базы на территории Ирака.

Такое заявление 9 января сделал президент США Дональд Трамп. По его словам, Министерство финансов США уже одобрило введение ограничительных мер.

"Уже сделано. Мы усилили их. Они были очень суровыми, а сейчас они еще существенно усилились", - заявил Трамп журналистам.

Отметим, что никаких подробностей о новых санкциях американский лидер рассказывать не стал. По его словам, в ближайшее время в Минфине сделают заявление об этом.

Как сообщал "Апостроф", ранее иранские журналисты опубликовали новые кадры запуска ракет, которыми была атакована военная база США в Ираке.