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Пришла ясность: в ЕС дали четкий прогноз по судьбе Brexit

четверг, 09 января 2020, 16:41
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Великобритания точно выйдет из состава Европейского союза 31 января 2020 года.

Такое заявление в интервью "Апострофу" сделала бывший член Европарламента Ребекка Хармс.

"Выборы в Британии наконец внесли ясность по Brexit. И после странной бесконечной истории я рада, что наконец пришла ясность (во время внеочередных парламентских выборов победу в Британии получили консерваторы и Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из ЕС 31 января 2020, - "Апостроф"). Надеюсь, ЕС сможет теперь уделить внимание другим вызовам. Держу пальцы скрещенными. Ради граждан Великобритании и ЕС", - сказала она.

Также Хармс отметила, что ее беспокоит судьба шотландцев и ирландцев, так как многие из них не захотят выходить из ЕС.

"В связи с этим они вновь обсуждают независимость от Лондона, а потому стабильности в 2020 году на Туманном Альбионе ждать, как и в течение многих последующих лет, не приходится", - добавила она.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Украина в одиночку не победит Россию, надо действовать двумя путями - Ребекка Хармс.

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