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Займутся децентрализацией и не только: онлайн трансляция заседания Рады 15 января

среда, 15 января 2020, 09:32
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В среду, 15 января, на заседании Верховной Рады нардепы планируют рассмотреть ряд важных законопроектов, в том числе, касающихся изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Во втором чтении также должны проголосовать за усовершенствование пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке.

На повторное первое чтение выносится проект закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведении азартных игр.

От Кабинета министров планируют рассмотреть проект закона о среднем образовании.

На повестке дня у депутатов также принятие решения по повышению доступности лекарственных средств, закупаемых за средства государственного бюджета.

Подробнее о работе и перспективах Верховной Рады читайте в материале "Апострофа": Турборежим сломался - почему Рада тормозит принятие важных законов.

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