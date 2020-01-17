Появились забавные фотожабы на отставку Гончарука

В сети активно обсуждают заявление об отставке, которое 17 января на имя президента Украины Владимира Зеленского написал премьер-министр Алексей Гончарук.

Так, на эту тему создали ряд фотожаб, некоторые из которых действительно достойны внимания.

На одной из них изображен актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой. Автор работы намекнул, что именно он станет будущим главой правительства в Украине.

На второй работе показали собаку, которая якобы намекает, что новым премьер-министром должен стать действующий глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как сообщал "Апостроф", уже появилась реакция Офиса президента на заявление Гончарука.

В соцсетях бурно обсуждают возможную отставку премьера.