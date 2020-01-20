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В Украину с важным визитом прибыл министр из Ирана: первые подробности

понедельник, 20 января 2020, 14:20
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Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами прибыл в Киев, чтобы принести официальные извинения по поводу сбитого в ночь на 8 января самолета МАУ и провести переговоры относительно "черных ящиков" со сбитого иранской ракетой воздушного судна.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко во время общения с журналистами в Киеве.

"Его главная цель - это принесение официального извинения", - подчеркнул министр.

Темой переговоров также станут "черные ящики" со сбитого над Тегераном украинского самолета.

Как сообщал "Апостроф", "черные ящики" с самолета МАУ отправят в Украину. Их попытаются проанализировать в Киеве, используя опыт Франции, Канады и США. Если это не удастся, их передадут французским экспертам.

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