В Украину с важным визитом прибыл министр из Ирана: первые подробности

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами прибыл в Киев, чтобы принести официальные извинения по поводу сбитого в ночь на 8 января самолета МАУ и провести переговоры относительно "черных ящиков" со сбитого иранской ракетой воздушного судна.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко во время общения с журналистами в Киеве.

"Его главная цель - это принесение официального извинения", - подчеркнул министр.

Темой переговоров также станут "черные ящики" со сбитого над Тегераном украинского самолета.

Как сообщал "Апостроф", "черные ящики" с самолета МАУ отправят в Украину. Их попытаются проанализировать в Киеве, используя опыт Франции, Канады и США. Если это не удастся, их передадут французским экспертам.