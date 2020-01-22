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Экс-представителю президента Украины в Крыму попытались вручить подозрение: первые подробности

среда, 22 января 2020, 14:09
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В среду, 22 января, сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) попытались вручить подозрение Борису Бабину, бывшему представителю президента Украины в Крыму.

Об этом сообщил сам Бабин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что подозрение собирались вручить по статье 191 Криминального кодекса (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), из-за его деятельности на должности правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

"Такая интересная процессуальная деятельность в нынешних политических условиях меня никоим образом не удивляет. Выбранная для этого заказчиками этого шоу дата Дня Соборности также красноречива. Подозрение это расцениваю как наивысшее признание своей деятельности в 2014-2020 по противодействию агрессору. Суицидальных намерений не имею, выезжать в Крым или РФ также", – заявил Бабин.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Государственном бюро расследований сообщили, что готовы принудительно доставить на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко.

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