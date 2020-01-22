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Образец приличия: Кива стал героем новой яркой фотожабы

среда, 22 января 2020, 19:37
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В сети продолжают шутить по поводу конфликта народного депутата из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы с ветераном АТО, который закончился дракою в одном из ресторанов Киева.

Еще одна забавная фотожаба была опубликована на сайте Цензор.нет.

На картинке народный депутат сидит на диване, изучая книгу с заглавием "Правила приличного поведения в кафе для душевнобольных". "Нужно наклониться, чтобы попросить вести себя прилично", - читает совет из книжки Илья Кива.

Поводом для такой шутки стало то, как народный депутат объяснил свое поведение в ресторане. "Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар", - поделился позже подробностями Кива.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива спровоцировал конфликт с ветераном АТО в одном из ресторанов Киева, боднув его головой.

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