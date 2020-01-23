Богдан попал на меткую фотожабу из-за форума в Давосе

В Давосе (Швейцария) проходит Всемирный экономический форум, но в сети высмеяли, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским там не было главы Офиса президента Андрея Богдана.

Фотожабу разместил в интернете политолог Алексей Голобуцкий.

Он посмеялся с того, что на мероприятие в Давосе не взяли Богдана, который, как известно, часто появляется с Зеленским на разных мероприятиях и в поездках.

Отметим, что места в гостиницах Давоса были забронированы для 17 парламентариев "СН": главе фракции Давиду Арахамии, первому заму Александру Корниенко, заму Евгении Кравчук, депутатам Дмитрию Налухе, Святославу Юрашу, Елизавете Ясько и другим.

Напомним, визит президента Украины Владимира Зеленского в швейцарский Давос для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ), который долго не имел официального подтверждения, сравнили с недавней таинственной поездкой главы государства в Оман.

Как сообщал "Апостроф", 22 января президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В то же время Юлия Мендель - спикерка президента Владимира Зеленского - "отличилась" странным и одновременно смешным видео с Всемирного экономического форума.