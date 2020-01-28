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"Творцы" украинского языка: в сети появились мощные шутки про топ-политиков

вторник, 28 января 2020, 19:33
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После демарша Гарри и Меган Маркл, покинувших королевскую семью, в Великобритании возникло новое понятие — "меганмарклить", которое означает - уходить, когда тебя не принимают и не ценят.

Теперь пользователи сети в Украине делятся фотожабами с неологизмами, которые связаны с украинскими политиками.

Шутники предлагают ввести в обиход слово "трубануть", образованное от фамилии экс-директора ГБР Романа Трубы. Это слово должно значить "проводить секретные переговоры, считая, что тебя никто не слышит".

Помощник президента Зеленского Андрей Ермак удостоился глагола "заермачить" в значении — "заключить очень выгодную сделку с непредсказуемыми последствиями".

Недостаточная внятность в объяснении своей политической позиции у лидер партии "Голос" породила глалог "вакарчукнуть", который значит "сделать заявление так, чтоб ничего не было понятно, но хотелось перепостить".

Привычка бывшего министра здравоохранения Уляны Супрун давать комментарии по любому поводу стала причиной появления глагола "супрунякати" - "объяснять общеизвестные вещи так, словно это не общеизвестные вещи".

Украинский премьер Алексей Гончарук из-за недавнего скандала из записями его разговоров об экономике заслужил неологизм "запрофанить" - "доказать некомпетентность человека, основываясь на его заявлениях".

Как сообщал "Апостроф", в сети бурно обсуждают сравнение президентом Украины Владимиром Зеленским главы Кабмина Алексея Гончарука с машиной, у которой еще недостаточный для замены пробег.

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