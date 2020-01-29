У Кучмы заявили о важной договоренности с боевиками ДНР-ЛНР по пропавшим без вести украинцам

Украинская сторона смогла договориться с боевиками на Донбассе о восстановлении поиска пропавших без вести.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"К следующему заседанию ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста", - написала она.

Олифер добавила, что в гуманитарной подгруппе продолжается работа "по взаимному освобождению людей, которое было успешно проведено 29 декабря 2019 года".

Кроме того, по ее словам, в среду, 29 января, австрийский дипломат Мартин Сайдик передал свои полномочия спецпредставителя главы ОБСЕ в ТКГ швейцарскому дипломату Хайди Грау.

Больше о том, как будут развиваться события на Донбассе в 2020 году, читайте в материале "Апострофа": Украина в одиночку не победит Россию, надо действовать двумя путями - Ребекка Хармс.