Рада готовит неприятный сюрприз для бюджетников: чем грозит украинцам перерасчет зарплат

Кабинет министров передал в Верховную Раду законопроект, который предлагает отвязать зарплаты в бюджетной сфере от прожиточного минимума.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Обозреватель".

По словам экспертов, такая инициатива позволит платить бюджетникам меньше. Это также даст возможность правительству и парламенту самостоятельно устанавливать размер их зарплаты.

"Отвязка от прожиточного минимума будет означать, что Минфин по своему усмотрению будет предлагать цифры для минимальной заработной платы, и по своему усмотрению будут устанавливать зарплаты чиновникам", - заявил бывший министр социальной политики Андрей Рева.

Он также отметил еще один нюанс в инициативе правительства.

"Мы понимаем, что в первом случае это приведет к неконтролируемому росту заработных плат чиновников, и к ограничению выплат всем остальным бюджетникам", – добавил политик.

По словам заместителя главы Федерации профсоюзов Украины Александра Шубина, в случае принятия данного законопроекта произойдет абсолютный коллапс с выплатами заработных плат бюджетникам. Он подчеркнул, что даже если такая инициатива поможет поднять прожиточный минимум, не совсем понятно, для чего он будет существовать в принципе.

Как сообщал "Апостроф", переход к накопительному уровню пенсионного обеспечения, который готовится в Украине, предусматривает обязательное ежемесячное отчисление на персональный счет не менее 1% своей зарплаты.