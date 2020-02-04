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Зеленский внес в Раду закон о допуске иностранных войск на территорию Украины: что происходит

вторник, 04 февраля 2020, 15:50
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Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду проект закона о допуске иностранных войск на территорию Украины.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Зеленский просит Верховную Раду Украины разрешить допуск иностранных войск на территорию Украины в 2020 году для проведения совместных многонациональных военных учений.

Законопроект зарегистрирован и опубликован на сайте Рады.

Как информировал "Апостроф" ранее,Окружной административный суд города Киева просят обязать Министерство юстиции Украины обратиться в суд с иском о запрете деятельности партии "Слуга народа".

Напомним, что во вторник, 4 февраля, на третьей сессии девятого созыва народные избранники планируют назначить нового вице-премьер-министра Украины и рассмотреть ряд поправок в Конституцию Украины.

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