Зеленский внес в Раду закон о допуске иностранных войск на территорию Украины: что происходит

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду проект закона о допуске иностранных войск на территорию Украины.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
Зеленский просит Верховную Раду Украины разрешить допуск иностранных войск на территорию Украины в 2020 году для проведения совместных многонациональных военных учений.
Законопроект зарегистрирован и опубликован на сайте Рады.
Как информировал "Апостроф" ранее,Окружной административный суд города Киева просят обязать Министерство юстиции Украины обратиться в суд с иском о запрете деятельности партии "Слуга народа".
Напомним, что во вторник, 4 февраля, на третьей сессии девятого созыва народные избранники планируют назначить нового вице-премьер-министра Украины и рассмотреть ряд поправок в Конституцию Украины.