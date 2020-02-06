В Раде произошла еще одна драка из-за рынка земли: появилось видео

Очередная потасовка возле трибуны президиума Верховной Рады Украины произошла из-за законопроекта о рынке земли.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

Судя по опубликованным кадрам, представители "Батькивщины" хотели прорваться к трибуне, однако их начали сдерживать нардепы от "Слуги народа". На записи видно, что противостояние перешло в силовое.





В частности, внефракционный Сергей Рудык начал толкаться с Сергеем Бабаком и Владимиром Вороновым от "Слуги народа".

Как раньше сообщал "Апостроф", лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заняла место спикера ВР, а мужчины "атлетической внешности" охраняют президиум. Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович и его фракция заблокировали трибуну.