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В Раде произошла еще одна драка из-за рынка земли: появилось видео

четверг, 06 февраля 2020, 13:47
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Очередная потасовка возле трибуны президиума Верховной Рады Украины произошла из-за законопроекта о рынке земли.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

Судя по опубликованным кадрам, представители "Батькивщины" хотели прорваться к трибуне, однако их начали сдерживать нардепы от "Слуги народа". На записи видно, что противостояние перешло в силовое.


В частности, внефракционный Сергей Рудык начал толкаться с Сергеем Бабаком и Владимиром Вороновым от "Слуги народа".

Как раньше сообщал "Апостроф", лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заняла место спикера ВР, а мужчины "атлетической внешности" охраняют президиум. Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович и его фракция заблокировали трибуну.

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