Названы огромные зарплаты руководителей Минюста Украины

Народный депутат Украины Александр Качура направил запрос в Министерство юстиции и выяснил, сколько заработал руководитель ведомства и его заместители с момента назначения на должность до 15 января этого года.

Официальный ответ министерства он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Друзья, пока схватки в зале парламента немного поутихли, начал перечитывать ответы на запросы относительно зарплат министров. Пока лидирует - нет, не "Укрзализныця", а Минюст", - подписал он публикацию.

Так, из документа видно, что больше всех получил глава министерства Денис Малюська - свыше 311 тысяч гривен. Его первый заместитель заработал почти 294 тысячи гривен.

Напомним, скандал с зарплатами чиновников в Украине начался после того, как стало известно, что зарплата директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году будет составлять 1,9 млн гривен, что превышает оклад президента США Дональда Трампа в два раза.