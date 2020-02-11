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В окружении Зеленского намечается еще одна громкая отставка: источник раскрыл детали

вторник, 11 февраля 2020, 23:08
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В окружении президента Украины Владимира Зеленского возможна еще одна отставка - после замены главы Офиса президента (ОПУ) под угрозой увольнения находится один из его заместителей Кирилл Тимошенко.

Об этом "Апострофу" рассказал информированный источник.

По его словам, Андрей Богдан накануне отставки пытался заручиться поддержкой двух своих заместителей - Сергея Трофимова и Кирилла Тимошенко, но это не помогло

"У Тимошенко самого сейчас большие неприятности, и он вполне может быть уволен в ближайшее время. Сейчас ему подыскивают замену, но с кадрами у Зеленского - проблемы", - заявил собеседник.

Источники издания также рассказали, что Богдан, несмотря на дружеские отношения с Владимиром Зеленским, регулярно устраивал скандалы.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Сбить Богдана: почему Зеленский "отрезал" себе "правую руку".

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