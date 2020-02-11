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Зеленский назначил нового переговорщика от Украины в Минске: что о нем известно

вторник, 11 февраля 2020, 18:10
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Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский назначил новым представителем Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе Геннадия Кузнецова.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

Зеленский внес изменения в указ от 19 июня 2019 года № 414 и уполномочил Геннадия Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТГК. Прежний представитель, экс-омбудсмен Валерия Лутковская, была освобождена от исполнения этих обязанностей. Она занимала эту должность с 3 июня 2019 года.

Геннадий Иванович Кузнецов - генерал-майор Службы безопасности Украины. Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (7 марта 2014 года – 23 января 2015 года).

Как ранее сообщал "Апостроф", Владимир Зеленский назначил главой Офиса президента Украины Андрея Ермака.

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