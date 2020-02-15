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Без тебя: украинские политики обменялись трогательными "признаниями" к 14 февраля

суббота, 15 февраля 2020, 11:29
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В пятницу, 14 февраля, когда отмечался День всех влюбленных, бывший глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Богдан опубликовал в сети свое фото с романтической фразой. В комментарии пришли экс-генпрокурор Юрий Луценко и бывший коллега по ОПУ Кирилл Тимошенко.

"Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть", - подписал свое фото на Facebook-странице Богдан.

На фото экс-глава ОПУ в красном пиджаке и в окружении красно-розовых сердечек, смотрит исподлобья с грустной улыбкой.

На этот пост отреагировал бывший генпрокурор Юрий Луценко, известный своим чувством юмора. Он опубликовал в комментарии свое фото с надписью "Без трения нет любви". На нем экс-генпрокурор в окружении сердец, цветов, шампанского и огромного диаманта.

Кроме того, под постом отметился заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, который заметил, что скучает за Богданом.

Как сообщал "Апостроф" , 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на этот пост Андрея Ермака.

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