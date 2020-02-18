Это будет просто позор: эксперт указал на серьезный провал Украины с ракетной программой

Если проект гособоронзаказа на 2020 год в Украине будет принят в том виде, который есть сейчас, то это обернется непоправимым фиаско.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позором, это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив. Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы. Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет "Вильха", не предполагается финансирование программы "Нептун", - написал он.

По его словам, "без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, когда "Ольха" и "Нептун" поступят на вооружение ВСУ.