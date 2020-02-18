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У Путина цинично отреагировали на кровавый бой на Донбассе

вторник, 18 февраля 2020, 13:02
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в окружении президента России Владимира Путина якобы не в курсе деталей обострения на Донбассе, которое вылилось в жестокий бой, в результате которого один украинский военный погиб, четверо получили ранения во вторник, 18 февраля.

"Мы не располагаем деталями этого столкновения. Мы не знаем, что спровоцировало это столкновение. Мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон, в связи с чем мы выражаем сочувствие. Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем, как делать какие-то выводы", - сказал он.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что якобы возлагать ответственность за это столкновение на Москву нельзя.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился рассказ фельдшера о страшном бое на Донбассе во вторник, 18 февраля.

Также сеть взорвалась из-за адского боя на Донбассе, припомнив недавнюю идею о совместном патрулировании границы с представителями ОРДЛО.

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