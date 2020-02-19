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Займутся земельным вопросом и нацбезопасностью: онлайн трансляция заседания Рады 19 февраля

среда, 19 февраля 2020, 10:11
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19 февраля состоится очередное заседание Верховной Рады, во время которого будет рассмотрен ряд важных законопроектов. В частности, парламент продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли.

Следите за событиями в украинском парламенте в онлайн-трансляции на "Апострофе".

В первом чтении на заседании 19 февраля депутаты должны рассмотреть закон о вопросах гражданства.

Также сегодня будут рассматривать вопросы соглашения между правительством Украины и правительством Дания и рамочного договора между правительством Украины и правительством Франции об официальной поддержке усиления морской безопасности и обороны Украины.

Напомним, что народного депутата Илью Киву засняли на видео во время яркого выступления в зале Верховной Рады.

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