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Нардеп заявил о скупке голосов за открытие рынка земли в Украине: названа впечатляющая сумма

четверг, 20 февраля 2020, 13:19
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В Верховной Раде активно скупают голоса народных депутатов за законопроект о свободном рынке земли в Украине. Такое заявление сделал депутат Антон Поляков.

В комментарии "Обозревателю" внефракционный народный избранник отметил, что суммы взяток народным избранникам доходят до 200 тысяч долларов.

Минимальная же оплата за голос составляет 20 тысяч долларов, отметил Поляков.

"Понятно, что есть "слуги", которые таких денег в жизни не заработают и не увидят, а есть депутаты, которые приезжают в Раду, грубо говоря, на 600-х "мерседесах", им 20 тыс. долларов – это ничего. Плюс кто-то берет деньги за несколько голосов, за 5-10. Сейчас эти переговоры активно ведутся за кулисами", – рассказал он.

Напомним, что во время заседания 20 февраля Верховная Рада продолжает рассматривать поправки к законопроекту о земле.

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