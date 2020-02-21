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Люди не знают зачем пришли: эксклюзивные фото "странного" митинга под Радой

пятница, 21 февраля 2020, 15:31
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Под стенами Верховной Рады Украины 21 февраля проходит митинг, участники которого не смогли ответить на вопрос о том, за что они вышли на улицу и чего требуют от властей.

Как сообщает корреспондент "Апострофа", часть людей прятала свои лица за флагами при виде фотоаппарата, отворачивались. Кроме того, двое мужчин начали фотографировать журналиста на телефон с криками "в интернет, в интернет", после того, как он их снял на камеру.

Перед митингом корреспондент спрашивал у протестующих, которые поднимались по Грушевского, про митинг, но они утверждали, что ничего про него знают и просто "прогуливаются".

Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
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Напомним, что в столице Украины под зданием Офиса президента состоялись протесты предпринимателей: к центру Киева подтянули полицейскую спецтехнику.

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