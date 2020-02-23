Россия никогда не примет этот сценарий: назван проблемный момент с совместными патрулями на Донбассе

Россия вряд ли согласится н совместное патрулирование границы, поскольку это означает фактическое признание и легализацию бандформирований.

Такое мнение в интервью "Апострофу" рассказал сопредседатель ОИ "Правое Дело" Дитрий Снегирев.

"Закончу с общим патрулированием. Я объясню, почему не устраивает и ту сторону. Совместное патрулирование - это, фактически, признание, легализация незаконных вооруженных формирований. С одной стороны, Москва настаивает на непосредственных контактах Киева с Луганском и Донецком. И одновременно звучат заявления Зеленского, что он никогда не сядет за стол переговоров с самопровозглашенными республиками. Если ты не садишься за стол переговоров, то объясни мне, каким образом будешь формировать те совместные патрули? И это уже противоречие", - уверен он.

По его словам, Российская Федерация никогда не примет этот сценарий, потому что она настаивает на контактах Киева с Луганском и Донецком.

"Уже тупик. Почему заявления Зеленского не удовлетворяют Москву? Зеленский, с одной стороны, говорит о возможности совместного патрулирования, с другой - о том, что никогда не сядет за один стол переговоров с Луганском и Донецком. Москва не понимает: вы или красивые, или вы умные. Так же не понимают самопровозглашенные республики, но Бог с ними. Не понимают украинцы, о чем идет речь, о каких совместных патрулях", - добавляет Снегирев.

Эксперт уверен, что украинцы понимают, что таким образом президент легитимизирует участников незаконных вооруженных формирований.

"И объяснений со стороны ОП - никаких, тишина, как всегда. Опять отсутствие коммуникации, только глупые заявления господина Пристайко со ссылкой на хорватский опыт", - добавил он.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Заигрывание с Путиным приведет к полной потере субъектности Украины - Дмитрий Снегирев.