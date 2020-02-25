Есть большие вопросы: Федина неожиданно заговорила о новой угрозе для Зеленского, видео

Народный депутат Украины София Федина 25 февраля прибыли на допрос ГБР, на который ее вызвали после публичных угроз в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Во время общения с журналистами она отметила, что "Зеленскому надо боятся не ее, а собственную службу безопасности".

Федина говорит, что в последнее время якобы активизировались вражеские снайперы, а яркая рубашка Зеленского, в которой он посетил Донбасс, "могла служить ориентиром для вражеских стрелков".

"У меня, кстати, большие вопросы к службе безопасности президента", - отметила она.

Также нардеп добавила, что Зеленский отказался от личной встречи с ней и другой фигуранткой производства Марусей Зверобой.

Напомним, что Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).