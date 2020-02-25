RU  UA  EN

вторник, 25 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 февраля

13:35
Люблю тебя еще до дня твоего рождения: Елена Кравец трогательно обратилась к старшей дочери Lime
13:33
Из-за коронавируса самые богатые люди мира потеряли колоссальную сумму: появились подробности
13:24
Водителям в Украине готовят серьезные неприятности: за что придется платить больше
13:20
Звезда сериала "Беверли Хиллз" рассказала о жестокой травле ее детей в школе Lime
13:10
Больницы знают: врач сделала тревожное заявление о Новых Санжарах и рисках заражения коронавирусом
13:02
В Киеве зверски избили мужчину возле кафе: жуткие детали и фото
13:00
Парень показал в сети милого паучка, и желающих посетить Австралию стало меньше Lime
12:40
Оставлю пятой жене: Виктор Павлик отшутился на вопросы о жизни с молодой невестой Lime
12:30
Животные бегали по улице: под Харьковом грузовик со свиньями попал в страшное ДТП, видео
12:25
Go-A ответили на "тревожную" теорию Тараса Тополи вокруг песни "Соловей" Lime
12:12
Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом отменили из-за коронавируса в Италии Lime
12:07
В работе Facebook произошел масштабный сбой: что происходит
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Есть большие вопросы: Федина неожиданно заговорила о новой угрозе для Зеленского, видео

вторник, 25 февраля 2020, 12:33
переглянути новину українською

Народный депутат Украины София Федина 25 февраля прибыли на допрос ГБР, на который ее вызвали после публичных угроз в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Во время общения с журналистами она отметила, что "Зеленскому надо боятся не ее, а собственную службу безопасности".

Федина говорит, что в последнее время якобы активизировались вражеские снайперы, а яркая рубашка Зеленского, в которой он посетил Донбасс, "могла служить ориентиром для вражеских стрелков".

"У меня, кстати, большие вопросы к службе безопасности президента", - отметила она.

Также нардеп добавила, что Зеленский отказался от личной встречи с ней и другой фигуранткой производства Марусей Зверобой.

Напомним, что Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Украинцев могут удовлетворить только посадки людей уровня Порошенко - Виктор Чумак

Мультфильмы Путина: хроника провалов российской "оборонки"

Заигрывание с Путиным приведет к полной потере субъектности Украины - Дмитрий Снегирев

Средневековье или провокация врагов Украины: кто организовал "Уханьский позор"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: