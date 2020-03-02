Одно из сильнейших ведомств: у Зеленского приняли решение по судьбе Авакова на посту главы МВД

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский убежден, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен остаться в обновленном Кабмине на этой же должности.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на LB.ua.

"Мы понимаем, что большая часть Кабмина являются кандидатами на выход из правительства. Почему? Потому что в определенных своих направлениях министерства просто не справились. Это можно сказать о большинстве министерств. Кроме одного - это Министерство внутренних дел. Потому что в этом направлении однозначно надо признать - это одно из самых сильных министерств. Думаю, с этим согласятся многие мои коллеги и депутаты", - заявил он.

Председатель профильного парламентского комитета прогнозирует, что Авакова переназначат в новый состав Кабмина.

"Убежден, что министр Аваков должен остаться в новом правительстве. Думаю, что к нему вопросов точно будет меньше. Ведь во многих направлениях он действительно подставил плечо своим коллегам в Кабмине. Я имею в виду эвакуацию наших людей из Уханя из-за коронавируса. Хотя это была прямая ответственность Министерства здравоохранения, но Нацгвардия и полиция подставили плечо - и массовых беспорядков не было. Да, есть вопросы к Министерству здравоохранения по обеспечению правильной коммуникации. Поэтому мой прогноз - министр Аваков однозначно должен остаться работать в обновленном Кабмине. Он работает в министерстве уже шесть лет. И за это время фактически по всем направлениям в МВД обеспечено строй. Министр справляется с теми вызовами, которые стоят перед МВД", - считает нардеп.

Напомним, что внеочередное заседание Верховной Рады в среду, 4 марта, на котором скорее всего рассмотрят вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, может стать спусковым крючком для волны ротаций в рядах чиновников действующего Кабмина.

Подробнее о том, кто проходит кастинг на место Гончарука и у кого наилучшие шансы занять кресло премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.