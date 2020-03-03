RU  UA  EN

вторник, 3 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

3 марта

12:26
Динамо - Колос: онлайн видео трансляция
12:25
Не время умирать: из-за коронавируса фанаты попросили отложить премьеру нового Джеймса Бонда Lime
12:10
Сын Елизаветы II так старался впечатлить модель, что позволил ей согрешить в святая святых королевы Lime
11:37
Оскароносного актера обвинили в изнасиловании 14-летней девочки Lime
11:22
На 15 не смахивает: дочь Оли Поляковой удивила не по возрасту эффектным фото Lime
11:05
Одесский гроссмейстер сыграл за Россию в матче против Украины: фото
09:57
Тимур Мирошниченко показал трогательные фото с крестин маленького сына Lime
09:45
Где смотреть трансляцию жеребьевки Лиги наций-2020/21: расписание трансляций
09:08
Где смотреть онлайн Динамо - Колос: расписание трансляций
08:42
Где смотреть онлайн Челси - Ливерпуль: расписание трансляций
07:10
Готовим дома чанахи с овощами и мясом: подробный рецепт и секреты грузинской кухни Lime

2 марта

21:00
В России выбрали представителя на Евровидении-2020, и это все же не певец из Украины Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нардепы получили особые "указания" накануне внеочередного заседания Рады: скандальные детали

вторник, 03 марта 2020, 12:01
переглянути новину українською

Журналисты опубликовали документ, который перед внеочередным заседанием Верховной Рады якобы получили нардепы "Слуги народа" от Офиса президента, с "подсказками" о том, как необходимо критиковать Кабинет министров и силовые органы.

Документ опубликовало "НВ".

Относительно перестановок в Кабмине в нем говорится, что сейчас правительству необходима "тройная перезагрузка": политическая, структурная и кадровая.

"Мы признаем достижения правительства — снижение инфляции, снижение учетной ставки НБУ, успешные переговоры по газу, борьба с теневыми рынками (в частности, игорного бизнеса). Но мы не можем и не будем закрывать глаза на перекосы и дисбалансы в политике Кабмина — провальную политику по промышленному производству, спад экспорта из-за стойкой ревальвации гривни, низкие объемы бюджетных поступлений", — говорится в документе из ОПУ.

Кроме того, в документе утверждается, что Кабмин "не имеет четкой стратегии, как остановить падение промышленности".

Также правительство обвиняют в том, что не заработали должным образом механизмы поддержки инвесторов.

"У избирателей, с которыми мы встречаемся, есть впечатление, что политика украинского правительства ведется в интересах внешних кредиторов страны, а не в интересах народа. К сожалению, мы не имеем достаточно аргументов, которые могли бы опровергнуть это мнение", — говорится в документе.

Кроме того, в документе подчеркивается, что августовское объединение министерств не сработало.

"Целые отрасли остались или без присмотра государства вообще — потому что у министров просто не доходят руки охватить все разнообразие деятельности своего ведомства", — отмечают авторы документа.

Относительно руководителей силовых ведомств депутатам предлагают говорить, что ни Офис генпрокурора, ни НАБУ "не действуют в соответствии с запросом общества на справедливость".

"Президент неоднократно подчеркивал: никаких „неприкасаемых“ у него не будет. Независимо от того, на какой должности человек работает, сколько она работала в команде, насколько она близка к Президенту. Единственный критерий — честность и эффективность. На одну должность человек не назначается навсегда. На любой должности честность и порядочность должно сочетаться с профессионализмом и эффективностью. С теми, кто не готов соответствовать этим критериям — мы будем прощаться, не дожидаясь конца полномочий", — отмечается в документе.

Как сообщалось, ранее появились новые детали созыва внеочередного заседания Рады, которое состоится в среду, 4 марта, где могут рассмотреть вопрос избрания нового премьер-министра.

Подробнее о том, кто проходит кастинг на место Гончарука и у кого наилучшие шансы занять кресло премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Как заставить Кремль отступить: что не так со стратегией холодной деоккупации Донбасса

Идлиб с ними: грозит ли Путину турецкий гамбит

"Свои люди" в Укроборонпроме: реформа в чью пользу?

Россия не сможет вернуть Донбасс на своих условиях, но у Путина еще есть два варианта

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: