Нардепы получили особые "указания" накануне внеочередного заседания Рады: скандальные детали

Журналисты опубликовали документ, который перед внеочередным заседанием Верховной Рады якобы получили нардепы "Слуги народа" от Офиса президента, с "подсказками" о том, как необходимо критиковать Кабинет министров и силовые органы.

Документ опубликовало "НВ".

Относительно перестановок в Кабмине в нем говорится, что сейчас правительству необходима "тройная перезагрузка": политическая, структурная и кадровая.

"Мы признаем достижения правительства — снижение инфляции, снижение учетной ставки НБУ, успешные переговоры по газу, борьба с теневыми рынками (в частности, игорного бизнеса). Но мы не можем и не будем закрывать глаза на перекосы и дисбалансы в политике Кабмина — провальную политику по промышленному производству, спад экспорта из-за стойкой ревальвации гривни, низкие объемы бюджетных поступлений", — говорится в документе из ОПУ.

Кроме того, в документе утверждается, что Кабмин "не имеет четкой стратегии, как остановить падение промышленности".

Также правительство обвиняют в том, что не заработали должным образом механизмы поддержки инвесторов.

"У избирателей, с которыми мы встречаемся, есть впечатление, что политика украинского правительства ведется в интересах внешних кредиторов страны, а не в интересах народа. К сожалению, мы не имеем достаточно аргументов, которые могли бы опровергнуть это мнение", — говорится в документе.

Кроме того, в документе подчеркивается, что августовское объединение министерств не сработало.

"Целые отрасли остались или без присмотра государства вообще — потому что у министров просто не доходят руки охватить все разнообразие деятельности своего ведомства", — отмечают авторы документа.

Относительно руководителей силовых ведомств депутатам предлагают говорить, что ни Офис генпрокурора, ни НАБУ "не действуют в соответствии с запросом общества на справедливость".

"Президент неоднократно подчеркивал: никаких „неприкасаемых“ у него не будет. Независимо от того, на какой должности человек работает, сколько она работала в команде, насколько она близка к Президенту. Единственный критерий — честность и эффективность. На одну должность человек не назначается навсегда. На любой должности честность и порядочность должно сочетаться с профессионализмом и эффективностью. С теми, кто не готов соответствовать этим критериям — мы будем прощаться, не дожидаясь конца полномочий", — отмечается в документе.

Как сообщалось, ранее появились новые детали созыва внеочередного заседания Рады, которое состоится в среду, 4 марта, где могут рассмотреть вопрос избрания нового премьер-министра.

Подробнее о том, кто проходит кастинг на место Гончарука и у кого наилучшие шансы занять кресло премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.