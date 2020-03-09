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"Вечных" людей нет: у Зеленского сделали интересное заявление о судьбе Авакова на посту главы МВД

понедельник, 09 марта 2020, 16:22
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Заместитель главы президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде народный депутат Евгения Кравчук предположила, что заменить Арсена Авакова, который в новом правительстве остался на должности министра внутренних дел, может кто-то из его заместителей.

Об этом нардеп заявила в своем интервью на 24 канале.

По словам Евгении Кравчук, к Авакову есть вопросы, в частности, относительно работы полиции, но кандидата, который бы "мог гарантировать, что все будет в порядке" пока нет. Вместе с тем, она предположила, что заменить "вечного" министра может кто-то из его заместителей.

"Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет, и мы будем понимать, что этот потенциальный заместитель сможет заменить министра – то вечных людей нет нигде", - заявила Евгения Кравчук.


Напомним, что Арсен Аваков стал главой МВД в 2014 году и работал в правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети карикатурой высмеяли перезагрузку Кабинета министров Украины.

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