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Трамп принял важное решение по визиту в Россию: у Путина сделали заявление

вторник, 10 марта 2020, 12:55
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Президент США Дональд Трамп все же не принял приглашение России посетить Парад по случаю Дня победы 9 мая.

Как заявил спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, Трамп не приедет в Москву.

По информации спикера, в США пока не определились, на каком уровне будет представлена американская сторона.

До этого Трампа неоднократно обвиняли в том, что он лояльно относится к российскому агрессору и регулярно снимает санкции с топ-чиновников и бизнесменов страны.

Ранее сообщалось, что Трамп может прибыть с важным визитом в Украину перед участием в Параде Победы. Тогда говорилось, что в Киев также может прилететь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. При этом официально визит никто не подтверждал.

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