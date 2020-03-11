Экс-нардеп Гаврилюк рассказал, сколько зарабатывает в такси: видео

Бывший народный депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк детально рассказал о том, сколько зарабатывает таксистом в Киеве. По словам экс-нардепа, за месяц он может заработать от 15 до 35 тысяч гривен.

При этом Гаврилюк отмечает, что график работы у него свободный. За час он может заработать до тысячи гривен.

"Сегодня, например, за час заработал тысячу гривен. Понял, что мне хватит и больше у меня нет настроения сегодня работать. На этом закрываюсь и иду отдыхать. Если захочу еще тысячу заработать, то пойду часик-полтора поработаю", – говорит он.

Также Гаврилюк вспомнил, что в первые месяцы работы в Раде он зарабатывал всего 4 тысячи гривен, а под конец каденции – 28 тысяч гривен.

По словам экс-нардепа, он не планирует работать таксистом все время и надеется на другую работу.

"Работаю, потому что нужно жить за что-то. Надеюсь, что со временем буду иметь лучшую работу, возможно, директором, возможно, каким-то руководителем. Сейчас так", – сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший нардеп Михаил Гаврилюк попал в скандал с имуществом - у него нашли особняк в Карпатах.