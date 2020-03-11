RU  UA  EN

среда, 11 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.25
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 марта

12:53
Супруга Владимира Остапчука рассказала, почему затягивается их развод Lime
12:26
"Большая стройка" появилась в Telegram - координатор Нацпрограммы Юрий Голик
12:25
Российские пранкеры разыграли принца Гарри, прикинувшись Гретой Тунберг Lime
12:13
Армия должна уважать: Зеленский выступил с сильным заявлением о ВСУ и войне на Донбассе
12:11
Экс-нардеп Гаврилюк рассказал, сколько зарабатывает в такси: видео
11:54
На концерте группы Mozgi произошел неприятный инцидент - поклонница едва не лишилась волос Lime
11:40
Зеленский уволил главу Киевской ОГА: кто занял его должность
11:23
Дочь Стивена Спилберга рассказала, как отец относится к ее карьере в порно Lime
10:59
Рада пошла на жесткие меры из-за коронавируса: опубликован документ
10:47
В этой группе мы сделали все: "Время и Стекло" объявили прощальный тур Lime
10:20
5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко Lime
10:04
Сергей и Снежана Бабкины рассказали о состоянии сына после реанимации Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Экс-нардеп Гаврилюк рассказал, сколько зарабатывает в такси: видео

среда, 11 марта 2020, 12:11
переглянути новину українською

Бывший народный депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк детально рассказал о том, сколько зарабатывает таксистом в Киеве. По словам экс-нардепа, за месяц он может заработать от 15 до 35 тысяч гривен.

При этом Гаврилюк отмечает, что график работы у него свободный. За час он может заработать до тысячи гривен.

"Сегодня, например, за час заработал тысячу гривен. Понял, что мне хватит и больше у меня нет настроения сегодня работать. На этом закрываюсь и иду отдыхать. Если захочу еще тысячу заработать, то пойду часик-полтора поработаю", – говорит он.

Также Гаврилюк вспомнил, что в первые месяцы работы в Раде он зарабатывал всего 4 тысячи гривен, а под конец каденции – 28 тысяч гривен.

По словам экс-нардепа, он не планирует работать таксистом все время и надеется на другую работу.

"Работаю, потому что нужно жить за что-то. Надеюсь, что со временем буду иметь лучшую работу, возможно, директором, возможно, каким-то руководителем. Сейчас так", – сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший нардеп Михаил Гаврилюк попал в скандал с имуществом - у него нашли особняк в Карпатах.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Путин выстрелил себе в ногу, но Украине от этого не легче

Бимба под Украину: почему ЕС может вслед за Азаровым снять санкции с Януковича

Бороться за зомбированных украинцев на Донбассе будем интересными сериалами - депутат "Слуги народа"

Конфликт на Донбассе: кому выгодна война в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: