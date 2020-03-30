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Назначен новый министр финансов Украины: что о нем известно

понедельник, 30 марта 2020, 16:38
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Фото: Апостроф / Александр Гончаров

В понедельник, 30 марта, Верховная Рада проголосовала за назначение нового главы Министерства финансов - им стал Сергей Марченко.

"За" проголосовали 256 нардепов.

Марченко давно работает в ведомстве. Начиная с 2002 года он находился на различных должностях в министерстве, налоговой, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабмина.

С 2016 по 2018 Марченко был заместителем главы министра финансов Александра Данилюка. На этой должности он попал в громкий скандал с инициативой разделения стипендий на социальные и академические, а также сокращения количества их получателей. На пресс-конференции, где обсуждали эту идею, в замминистра запустили тортом.

В период с 2018 по 2019 год Марченко также занимал пост замглавы Администрации президента Украины.

Летом 2019 года Сергей Марченко баллотировался в Верховную Раду по списку партии “Украинская стратегия”.

Как ранее сообщал "Апостроф", глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали заявления об отставке.

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