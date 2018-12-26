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Мэр Харькова принял неожиданное решение по президентским выборам

среда, 26 декабря 2018, 20:30

Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался участвовать в президентских выборах в Украине в качестве кандидата от партии "Видродження".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Они предлагали мне выдвигаться. Я такое предложение не принял, потому что я люблю город и хочу быть рядом с харьковчанами", - сказал городской голова Харькова в среду, 26 декабря.

Он отметил, что готов проголосовать за нынешнего президента Украины Петра Порошенко, потому что тот "прикладывал достаточно много усилий" для получения Харьковом средств от Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка, а также в вопросах децентрализации и прочего.

При этом, Кернес отметил, что харьковчане не относятся к Порошенко с таким уважением, как к некоторым другим политикам, но, по его словам, нужно "общаться и разъяснять эти все вещи".

Подробнее о том, почему харьковский мэр имеет больше рычагов влияния, чем губернатор, читайте в материале "Апострофа": Принуждение к миру: чем Кернес поможет Порошенко на президентских выборах.

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