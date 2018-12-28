Для Украины следующий год решит все - политолог

После четырех лет потрясения в Украине может наступить переломный момент - экономика страны стабилизируется, президент Порошенко провел ряд реформ, с новыми обещаниями финансовой помощи от Международного валютного фонда и Всемирного банка он теперь может указывать на международное одобрение изменений, которые он принес в Украину.

Об этом написал политолог Эндрю Вробель.

"Соглашения, заключенные с двумя финансовыми учреждениями Организации Объединенных Наций, безусловно, будут способствовать укреплению повестки дня Порошенко. Кредит МВФ в размере 3,9 миллиарда долларов, который поступает после двухлетнего перерыва, и гарантия Всемирного банка на сумму 750 млн долларов позволит Киеву увеличить золотовалютные резервы, стабилизировать курс гривны и сдержать инфляцию", - написал он.

По мнению эксперта, нынешний президент может считать свою экономическую политику успешной.

"Порошенко и его правительство могут указывать на явное экономическое улучшение. С 2016 года ВВП растет на два-три процента в год, после того как за предыдущие два года он сократился на 16,4%. Инфляция продолжает равняться 14%, что примерно в четыре раза превышает средний показатель в мире, но это лучше, чем 43%, что повредило экономику в разгар кризиса. Зарплаты стремительно растут, а торговля с ЕС растет примерно на 24 процента за год, является идеальной предпосылкой для подачи заявки на членство в ЕС, которую Порошенко планирует сделать в 2020 году", - добавил Вробель.

По его словам, главный вызов для Порошенко сейчас - это борьба с Тимошенко.

"С начала своего пребывания на посту Президент Порошенко находился в позиции продвижения своей реформистской программы, несмотря на российскую агрессию. Теперь же ему придется преодолеть внутренний вызов от Тимошенко, бывшего премьер-министра, которая бросит вызов ему на президентских выборах в следующем году. Как талантливый оратор, Тимошенко, как известно, является непредсказуемой: она раньше переходила между горячими украинскими националистическими и пророссийскими позициями, а также была заключена президентом Януковичем из-за соглашения о поставках газа, которое она заключила с Москвой", - написал политолог.

Он отмечает, что Тимошенко может поставить под угрозу все позитивные измениния, проведенные Порошенко.

"Глубокий бренд популизма Тимошенко, которая обещает лучшие рабочие места, более высокую заработную плату учителям и более быстрый прогресс в борьбе с коррупцией с небольшим количеством деталей о том, как она выполнит их, отражает грандиозную риторику ее популистов в Западной Европе и Северной Америке. Она пообещала "разобрать всю старую систему", включая изменения, внесенные действующей администрацией. Она даже пообещала отменить недавние реформы газового рынка, может поставить под угрозу важное соглашение, достигнутое с МВФ", - добавил Вробель.

По словам эксперта, благодаря финансированию МВФ и Всемирного банка у Порошенко есть шанс продолжить реформы до выборови избежать кризиса.

"Поскольку россияне у ворот и рейтинги Тимошенко, новая помощь от МВФ и Всемирного банка - это именно то, чего президент Порошенко требовал, чтобы помочь своему правительству продвинуть как можно больше реформ до голосования в марте. Чем больше прогресс Киев сделает в этот период, тем менее вероятно, что Украина вернется к кризису, который так долго длился", - подытожил Вробель.