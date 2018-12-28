Политолог назвал бесспорного победителя будущих выборов

В канун старта официальной кампании все указывает на то, что следующие президентские выборы выиграет Юлия Тимошенко,

Об этом заявил эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко на пресс конференции в УНИАН.

"Стабилизировалась доверие к лидеру оппозиции, и если выборы состоятся в штатном режиме, однозначно президентом становится Юля Тимошенко", - сказал политолог.

Константин Матвиенко сослался на масштабное исследование группы "Рейтинг", во время которого социологи опросили 40 тыс. респондентов, Юлия Тимошенко побеждает как в первом, так и во втором туре выборов. Независимо даже от того, кто выйдет в финал гонки вместе с ней.

Петра Порошенко лидер "Батькивщины" преодолеет с почти двукратным преимуществом - 34% на 18%.

"Она предлагает шаги развития, которые позволят сократить разрыв между миром и Украиной", - заявил Матвиенко.

Он напомнил, что Юлия Тимошенко наивысшую поддержку во всех регионах страны, кроме трех восточных, а в ее победу верят 23 из 24 украинских областей.