Долги отдают трусы: в выдвижении Зеленского подметили интересный момент

В сети активно говорят о связи известного шоумена Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского.

Об этом на своей странице в Facebook пишет известный юморист Дмитрий Чекалкин.

По его словам, олигарх якобы должен студии Зеленского "95 квартал" крупную сумму, и рассчитывать на ее возвращение шоумен может лишь сотрудничая с Коломойским.

"Телеканал "1 + 1" пустил поздравления Зеленского с объявлением о походе в президенты до Нового Года во время, когда традиционно на телеканалах транслируют поздравления от Президента. Олигарх задолжал "95 квартала" большую сумму за выпущены программы. Известная цитата Коломойского: «долги отдают только трусы". Иными словами, разорвать отношения с Коломойским легко, но тогда о деньгах можно забыть. Самая смешная шутка 2018 г. - Зеленский отказался от 100.000.000 $ Януковича, но купился на один миллион Коломойского", – написал Чекалкин.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинский актёр и шоумен Владимир Зеленский объявил, что идет в президенты.