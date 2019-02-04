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Власть боится реальной оппозиции, поэтому пытается не допустить меня к выборам, но я пойду до конца – Соловьев

понедельник, 04 февраля 2019, 17:20

Лидер партии "Разумная сила" Александр Соловьев повторно подал документы о регистрации кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года, заявив, что власть боится его и партию "Разумная сила".

Об этом он сообщил на пресс-конференции в понедельник, 4 февраля.

Ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты лидеру "Разумной силы" Соловьеву, так как в одном из пунктов его предвыборной программы шла речь об установления мира на Донбассе.

Соловьев удивился решению ЦИК по его кандидатуре, так как подобные пункты о необходимости начала мирных переговоров есть в программах и других политических сил, однако это не мешает Центризбиркому регистрировать их кандидатами в президенты на текущих выборах.

"Почему те оппозиционные силы, которые 27 лет сидят в парламенте и у власти, только меняют фракции, сегодня проходят на выборы Президента, а мы – новая оппозиционная сила, которая делает все, чтобы вернуть страну народу, выброшены из этого процесса. Ответ очевиден – власть просто боится нас", - сказал Соловьев.

Он заявил, что не собирается мирится с этим решением и накануне, в воскресенье, повторно подал документы в Центризбирком, предварительно внеся изменения в пункт программы, к которому у членов комиссии возникли вопросы. При этом он уточнил, что "юристы изменили только формулировку, суть программы не изменилась".

"Мы на этом не останавливаемся. Я хочу поблагодарить тех людей, которые нас сегодня поддерживают – это наши сторонники, наши единомышленники. Я вчера повторно подал документы и повторно зарегистрировался кандидатом на пост президента на этих выборах. Мы не останавливаемся, мы будем идти к поставленной цели – все равно в этой стране наступит мир, будет порядок и будет достаток", - заявил Соловьев.

Он добавил, что сегодня "Разумная сила" является единственной политической партией, которая не только говорит о мире, но и готова делать для этого реальные шаги.

"Каждая партия пытается говорить о мире, но реальных шагов ни одна партия не сделала. Тема мира должна звучать. На Донбассе продолжают гибнуть мирные граждане и украинские солдаты. Всех устраивает то, что на этом можно зарабатывать, но до каких пор деньги будут забирать наши души?" - возмутился политик.

Он отбросил обвинения провластных сил в адрес "Разумной силы". "Нас обвиняют, что мы с кем-то не тем общаемся. Но откройте же глаза! Люди 27 лет сидят в Верховной Раде – у них бизнес в России, у них семьи в России, у них российское гражданство, а нам говорят, что мы не такие, что мы не патриоты. Мы живем здесь, наши дети живут здесь, мы работаем здесь и делаем все во благо народа – чем мы не такие? Причина проста - тем, кто сидит в парламенте и во власти, выгодно вешать лапшу на уши и рассказывать народу, как они за него переживают", - добавил политик.

В свою очередь заместитель главы "Разумной силы" Александр Савченко заявил, что связывает решение ЦИК по Соловьеву с программой партии по подписанию народной декларации о мире. При этом он подчеркнул, что партия продолжит бороться за право своего лидера принять участие в выборах президента, потому что это требование украинского народа.

"Мы на этом не остановимся, это продолжиться, не потому что такое желание у лидера партии, а потому, что этого требует народ, у нас поддержка народа есть", - добавил Савченко.

Напомним, что третий съезд партии "Разумная сила" 24 января официально выдвинул своего лидера Александра Соловьева кандидатом в президенты Украины. Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года.

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