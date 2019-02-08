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Соловьев "победил систему" и стал кандидатом в президенты Украины

пятница, 08 февраля 2019, 19:28
Фото: пресс-служба партии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в пятницу, 8 февраля, приняла решение о регистрации лидера партии "РАЗУМНАЯ СИЛА" Александра Соловьева кандидатом на пост Президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Десять членов комиссии проголосовали "за", 6 - воздержались.

Напомним, что заявление в ЦИК кандидат подавал повторно, поскольку на заседании 2 февраля ему отказали из-за строки в предвыборной программе, где говорилось о необходимости прекращения военных действий на Донбассе и начале мирных переговоров.

В партии "РАЗУМНАЯ СИЛА" отмечают, что против Александра Соловьева задействовали админресурс. Поскольку к отказу ЦИК добавился еще и «донос» в СБУ от общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) с безосновательными и надуманными обвинениями в сепаратизме.

Уточняется, что несмотря на колоссальное давление, угрозы и запугивания, которыми власть пыталась убрать "РАЗУМНУЮ СИЛУ" со своего пути, справедливость и закон взяли верх.

"Мы победили систему! И еще раз убедились, что власть оказывает сопротивление всем, кто хочет восстановить мир и объединить страну, – отметил Александр Соловьев. – Ведь именно мир, порядок и достаток – это ключевые тезисы моей предвыборной программы".

В партии отметили, что кандидатуру Александра Соловьева однопартийцы поддержали на партийном съезде "РАЗУМНАЯ СИЛА" 24 января.

По словам лидера "РАЗУМНОЙ СИЛЫ", в первую очередь нужно добиться прекращения военных действий на Донбассе –- путем мирных переговоров.

"Только тогда, когда в стране будет мир, мы сможем реализовать эффективные шаги для восстановления экономики, роста благосостояния людей. Страна должна освободиться от влияния так называемых иностранных кураторов и назначить на ключевые должности профессионалов, а не иностранцев, заинтересованных не в развитии государства, а в его упадке", – подчеркнул Александр Соловьев.

Посвятив более 20 лет борьбе с экономической преступностью, лидер "РАЗУМНОЙ СИЛЫ" имеет четкое понимание того, как восстановить порядок в стране, усовершенствовать работу полиции и искоренить коррупцию.

Один из ключевых месседжей Соловьева – обеспечение достойной жизни каждой украинской семье. В частности, это повышение выплат при рождении ребёнка, увеличение зарплат и пенсий, создание новых рабочих мест благодаря развитию инфраструктуры.

"То, что сейчас происходит в Украине, не выдерживает никакой критики. Непосильные коммунальные тарифы, мизерные зарплаты и пенсии привели к тому, что большинство населения в стране живет за чертой бедности. Миллионы граждан выехали за границу в поисках заработков. Страна постоянно теряет квалифицированные кадры, потому что здесь их никто не ценит. Я не буду стоять в стороне. Я буду действовать. Верю и точно знаю – мы сможем сделать Украину страной счастливых людей", – отметил Александр Соловьев.

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