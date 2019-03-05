Кремль нашел фаворита на выборах в Украине: опубликовано "говорящее" видео

На российском пропагандистском телеканале "Россия 1" назвали кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского человеком, который может прекратить вооруженное противостояние на Донбассе и "сможет договориться с Россией".

В ролике, опубликованном 5 марта в Twitter, участники программы "60 минут" сравнили Зеленского с культовыми личностями.

"Кремль выбрал своего фаворита. Российские пропаг*ндоны рекламируют Зеленского, сравнивают его с Рейганом, Шварценеггером и Гавелом. Акцентируют внимание на том, что он "прекратит огонь" и будет договариваться с Россией. Как говорится "no comments", - говорится на странице "Львовский метрополитен".

Кремль выбрал своего фаворита. Российские пропагандоны рекламируют Зеленского, сравнивают его с Рейганом, Шварценеггером и Гавелом. Акцентируют внимание на том, что он "прекратит огонь" и будет договариваться с Россией. Как говорится "no comments" pic.twitter.com/1Kiei6T2Dr 5 марта 2019 г.

По данным опроса, проведенного Центром социальных исследований "София", 18,3% граждан, которые намерены принять участие в голосовании, готовы поддержать Владимира Зеленского. Юлия Тимошенко может рассчитывать на 15,4%.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кабмине заговорили о последствиях победы Зеленского на выборах.