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Кремль нашел фаворита на выборах в Украине: опубликовано "говорящее" видео

вторник, 05 марта 2019, 21:08

На российском пропагандистском телеканале "Россия 1" назвали кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского человеком, который может прекратить вооруженное противостояние на Донбассе и "сможет договориться с Россией".

В ролике, опубликованном 5 марта в Twitter, участники программы "60 минут" сравнили Зеленского с культовыми личностями.

"Кремль выбрал своего фаворита. Российские пропаг*ндоны рекламируют Зеленского, сравнивают его с Рейганом, Шварценеггером и Гавелом. Акцентируют внимание на том, что он "прекратит огонь" и будет договариваться с Россией. Как говорится "no comments", - говорится на странице "Львовский метрополитен".

По данным опроса, проведенного Центром социальных исследований "София", 18,3% граждан, которые намерены принять участие в голосовании, готовы поддержать Владимира Зеленского. Юлия Тимошенко может рассчитывать на 15,4%.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кабмине заговорили о последствиях победы Зеленского на выборах.

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Раздел: ПолитикаВыборы Тема: Выборы
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